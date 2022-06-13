الشورى : على هيئة الاتصالات زيادة الجهود للحد من التعرض للاحتيال عبر الوسائل الإلكترونية

الرياض(صدى):

‏أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1442 / 1443هـ.

وشدد الشورى على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الجهات المعنية زيادة الجهود والإسهام في حماية مستخدمي وسائل الاتصالات؛ للحدِّ من التعرض للاحتيال عبر الوسائل الإلكترونية.

وطالب الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتحفيز مقدمي الخدمة لزيادة نسبة التغطية بخدمات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة في جميع مدن المملكة خلال فترة زمنية محددة.