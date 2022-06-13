استشاري يفسر سبب رفع الاحترازات الخاصة بكورونا رغم ارتفاع الحالات

الرياض(صدى):

فسر استشاري الأمراض المعدية بمستشفى الملك خالد، نايف العتيبي،سبب رفع الاحترازات الخاصة بفيروس كورونا رغم ارتفاع الحالات يعود إلى وصول نسبة التطعيم إلى أكثر من 70% من السكان.

وذكر “العتيبي”، أن رفع الاحترازات الخاصة بفيروس كورونا رغم ارتفاع الحالات يعود إلى وصول نسبة التطعيم إلى أكثر من 70% من السكان، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “السعودية”.

وأضاف أن معظم الحالات التي رصدت في الفترة الأخيرة كانت ذات أعراض خفيفة، فضلا عن توافر بشكل كبير أدوية للحالات التي تعرضت لإصابات.