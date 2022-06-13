استشاري يفسر سبب رفع الاحترازات الخاصة بكورونا رغم ارتفاع الحالات
فسر استشاري الأمراض المعدية بمستشفى الملك خالد، نايف العتيبي،سبب رفع الاحترازات الخاصة بفيروس كورونا رغم ارتفاع الحالات يعود إلى وصول نسبة التطعيم إلى أكثر من 70% من السكان.
وذكر “العتيبي”، أن رفع الاحترازات الخاصة بفيروس كورونا رغم ارتفاع الحالات يعود إلى وصول نسبة التطعيم إلى أكثر من 70% من السكان، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “السعودية”.
وأضاف أن معظم الحالات التي رصدت في الفترة الأخيرة كانت ذات أعراض خفيفة، فضلا عن توافر بشكل كبير أدوية للحالات التي تعرضت لإصابات.
#نشرة_الظهيرة | د. نايف العتيبي: سبب رفع الاحترازات رغم ارتفاع الحالات يعود إلى وصول نسبة التطعيم إلى أكثر من 70% من السكان. #قناة_السعودية pic.twitter.com/l5bHDVr9FE
— قناة السعودية (@saudiatv) June 13, 2022
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