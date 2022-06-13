أخصائية تغذية: الجبن الكاسات ضار جدًا للأطفال وننصح بالبدائل

أميرة خالد(صدى):

قالت أخصائية التغذية، وسام باكير، إن الجبن الكاسات ضار جدًا للأطفال وغير مفيد رغم سهولته لهم، مضيفة أن هناك بدائل أخرى أكثر إفادة لصحته.

وعددت بدائل الجبن ومنها الجبنة القريش وجبن فيتا، مشيرة إلى الجبن الكاسات من الأجبان المصنعة أو شبيهة الأجبان االتي تسبب الكولسترول ومليئة بالدهون المشبعة، وفقا لما ذكرته في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأضاف أن الأجبان الشيدر المصنعة منها أنواع مليئة بالدهون ، داعية إلى ضرورة قراءة بطاقة الغذاء، مضيفة أن “المش” من الأجبان المخمرة التي تحول فيها البروتين العالي القليل بالسكريات والدهون مفيد جدا مع هذه الإضافات لتخفيف أملاحها.

وأكدت أن الأجبان “المعتقة” مفيدة، وقد تستخدم لدى البعض في تخفيض الوزن لاحتوائها على فطر مفيد للجهاز الهضمي وبكتيريا الأمعاء النافعة.

أخصائية التغذية وسام باكير: الجبن الكاسات ضار جدا للأطفال وغير مفيد رغم سهولته لهم .. وهذه هي البدائل الأكثر إفادة لصحته@dr_wisambakir#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/O6b1yxOqw8 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 13, 2022

أخصائية التغذية وسام باكير: الأجبان المصنعة أو شبيهة الأجبان تسبب الكولسترول ومليئة بالدهون المشبعة .. والأجبان الشيدر منها أنواع مليئة بالألوان الضارة .. لابد من قراءة بطاقة الغذاء@dr_wisambakir#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/dqsQdakZXf — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 13, 2022

أخصائية التغذية وسام باكير: "المش" من الأجبان المخمرة التي تحول فيها البروتين العالي القليل بالسكريات والدهون مفيد جدا مع هذه الإضافات لتخفيف أملاحها @dr_wisambakir#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/KRPVEgwP3I — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 13, 2022