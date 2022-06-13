بالفيديو.. فئات يستهدفها مشروع اختبار كفاية اللغة العربية

الرياض(صدى):

أوضح الأمين العام المكلف لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الدكتور عبد الله الوشمي، الفئات التي يستهدفها مشروع اختبار كفاية اللغة العربية.

وأضاف أن مشروع اختبار كفاية اللغة العربية يهدف إلى إطلاق البرامج العالمية التي تستطيع إطلاق خدمة نوعية للمهتمين باللغة العربية.

وأضاف أن لاختبار يهدف إلى إيجاد معيار متكافئ للمختصين باللغة العربية، كما يأتي موائمة مع سوق اللغات العالمية، وفقا لما ذكره بقناة العربية”.

وأكد أن معايير اختبار كفاية اللغة العربية هي معايير عالمية تقيس قدرة الأفراد على ضبط أي لغة، لافتا إلى أن المشروع سيمنح شهادة تحدد مستوى إتقان الفرد للغة العربية، وسيطلق الاختبار في مرحلته الأولة لغير الناطقين باللغة العربية، وسيتم التوسع فيه فيما بعد.

#نشرة_الرابعة | الأمين العام المكلف لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبد الله الوشمي: معايير اختبار كفاية اللغة العربية, معايير عالمية تقيس قدرة الأفراد على ضبط أي لغة

@KSGAFAL pic.twitter.com/X6d4VX5IJW — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 13, 2022