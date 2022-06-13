نبتة” الحلتيت” سبب تسمم شقيقة دانة القحطاني

أميرة خالد(صدى):

تعرضت سجى القحطاني شقيقة مشهورة التواصل الاجتماعي الراحلة دانة القحطاني، لحالة تسمم بعد تناول مستخلص نبتة الحلتيت.

وقال والد دانة القحطاني عبر سناب شات أن ابنته، ارتفعت درجة حرارتها، مع هبوط حاد في الدورة الدموية بعد تناول النبتة وتم نقلها إلى المستشفى.

وأجرى الأطباء لسجى غسيل معوي للتخلص من سموم نبتة الحلتيت التي أكلتها، محذرًا من تناولها بالرغم من الترويج إلى أنها تساعد في التخلص من كثير من الأمراض.

الجدير بالذكر أن نبتة الحلتيت تستخرج من جذور نبات الفيرولا، ويُستخدم بكثرة في المطبخ الهندي؛ وانتشر عنه عدة فوائد في وصفات الطب البديل غير المعتمدة، إلا أنه يؤدي لأعراض جانبية قد تصل إلى التسمم الغذائي.