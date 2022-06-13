بالفيديو.. الإحصاء توضح ما سيتم بعد انتهاء مرحلة العد الفعلي لبرنامج تعداد 2022

الرياض(صدى):

أوضحت نائبة رئيس الهيئة العامة للإحصاء، فاطمة الويف، ما سيتم بعد انتهاء مرحلة العد الفعلي لبرنامج تعداد السعودية 2022.

وذكرت أن المراحل التالية سيتم فيها معالجة البيانات وتصحيحها، مشيرة إلى أن كل ذلك سيتطلب وقت، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة “العربية”.

وتوقعت أن يتم الإنتهاء من هذه المراحل بنهاية العام الحالي، مشيرة إلى أنه تم الاستفادة من التطبيقات السابقة للتعداد والمعايير الدولية عند إطلاق التعداد للعام الحالي.