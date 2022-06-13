التجارة تشهر بمخالف لبيعه زيوت سيارات مغشوشة في الخرج

الرياض(صدى):

شهرت وزارة التجارة بمخالف بحريني الجنسية بعد ثبوت تورطه في حيازة وعرض وبيع زيوت سيارات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة في محافظة الخرج.

وأضافت أن المحكمة الجزائية بمدينة الرياض أصدرت حُكما قضائيا يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ إثر ثبوت تورُّط المنشأة التابعة له في حيازة وبيع الزيوت المغشوشة.

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وأكدت الحكم تضمن إغلاق المنشأة المخالفة، وفرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإبعاد المٌدان عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها، بجانب نشر الحُكم في صحيفتَيْن على نفقته.