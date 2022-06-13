الزعاق : نشاهد 4 كواكب تحت القمر في الجهة الشرقية قبيل صلاة الفجر (فيديو)
أوضح الخبير الفلكي خالد الزعاق أنه سيكون هناك 4 كواكب تحت القمر في الجهة الشرقية قبيل صلاة الفجر، مبيناً أسمائهم.
وقال الزعاق :” أبعد مسافة بين الشمس والقمر تسمى مرحلة الإبدار، وأبعد مسافة بين عطارد والزهرة والقمر تسمى الاستطالة العظمي، وهي مرحلة قمة الإضاءة”.
وأضاف ” في هذه الأيام نشاهد القمر بدر طوال الليل، ونشاهد أربع كواكب تحت القمر بالجهة الشرقية قبيل صلاة الفجر، وهم المشتري، وزحل، وعطارد والزهرة”.
4 كواكب ستكون تحت القمر في الجهة الشرقية قبيل صلاة الفجر فما هي؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة#السعودية@dralzaaq pic.twitter.com/MxdYacKnGs
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) June 13, 2022
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