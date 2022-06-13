الزعاق : نشاهد 4 كواكب تحت القمر في الجهة الشرقية قبيل صلاة الفجر (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضح الخبير الفلكي خالد الزعاق أنه سيكون هناك ‏4 كواكب تحت القمر في الجهة الشرقية قبيل صلاة الفجر، مبيناً أسمائهم.

وقال الزعاق :” أبعد مسافة بين الشمس والقمر تسمى مرحلة الإبدار، وأبعد مسافة بين عطارد والزهرة والقمر تسمى الاستطالة العظمي، وهي مرحلة قمة الإضاءة”.

وأضاف ” في هذه الأيام نشاهد القمر بدر طوال الليل، ونشاهد أربع كواكب تحت القمر بالجهة الشرقية قبيل صلاة الفجر، وهم المشتري، وزحل، وعطارد والزهرة”.