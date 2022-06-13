شاهد.. استشاري: رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا دليل على نجاح المملكة

الرياض(صدى):

علق استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، على رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا.

وقال علي الشهري:”رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا دليل على نجاح المملكة ومواطنيها في مواجهة الوباء العالمي”.

وتابع:”أصبح لدينا خبرة وقدرة على التعامل مع كورونا لمدة عامين وتعلمنا كيفية التعامل مع مثل هذا الفيروس”.