شاهد.. استشاري: رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا دليل على نجاح المملكة
علق استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، على رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا.
وقال علي الشهري:”رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا دليل على نجاح المملكة ومواطنيها في مواجهة الوباء العالمي”.
وتابع:”أصبح لدينا خبرة وقدرة على التعامل مع كورونا لمدة عامين وتعلمنا كيفية التعامل مع مثل هذا الفيروس”.
فيديو | استشاري الأمراض المعدية د. علي الشهري:
رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بـ #كورونا دليل على نجاح #المملكة ومواطنيها في مواجهة الوباء العالمي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/I5hgf1weay
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 13, 2022
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