بالفيديو.. لحظة ضبط عمالة متستر عليها وبحوزتها أموالا طائلة

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة التجارة نجاح الفرق الرقابة التابعة للبرنامج الوطني لمكافجة التستر التجاري في ضبط عمالة متستر عليها وبحوزتها أموال طائلة.

وذكر أحد العمال أنه هذه الأموال جمعها من أجل إرسالها لوالده في بلده، في حين ذكر آخر أنه يجمعها لكي يبني منزل.

وأكدت الوزارة أن الفرق الرقابية نفذت 58 ألف جولة رقابية لتحقق من امتثال المنشآت لقواعد السوق، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.