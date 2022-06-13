شاهد.. مخالفات في إسكان العمالة بالأحساء وتغريم المخالفين
أزاح تقرير الستار عن مخالفات في إسكان العمالة بالأحساء وتغريم المخالفين بمبالغ كبيرة.
وأشار التقرير، إلى أكثر من 520 جولة تفتيشية لست جهات حكومية في لجنة إسكان العمالة بالأحساء
وأوضح التقرير:”يعد هذا السكن المخالف الأسوأ خلال عام من التفتيش المستمر، حيث يسكنه 130 عاملا مخالفا”.
وتابع:”غرامات تقابلها مبررات مكررة يدعيها أصحاب العمل في مخالفات إسكان العمالة كعدم المقدرة على دفع رواتبهم”.
فيديو | رصد مخالفات في إسكان العمالة بالأحساء وتغريم المخالفين بقيمة 4 ملايين ريال #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/PgbJHeuRLC
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 13, 2022
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