استشاري: تقنية فحص الأجنة قبل انغراسها بالرحم تكشف عن قائمة الأمراض الوراثية (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

‏أوضح الدكتور بندر كتبي استشاري تأخر الإنجاب وأمراض النساء والولادة أن تقنية فحص الأجنة قبل انغراسها بالرحم تكشف عن قائمة الأمراض الوراثية غير تلك التي تظهر بدون مورث كطفرة ولا يمكن التنبؤ بها.

وقال الكتبي:” هناك قائمة أمراض وراثية معينة يمكن الكشف عنها والتنبؤ بها ، فيما أن هناك أمراض تظهر وتكون غير وراثية حيث لا يمكن التنبؤ بها وتظهر فجأة وليس لها أي طريقة للتنبؤ بها”.

وتابع ” تقنية فحص الأجنة قبل انغراسها بالرحم مطلوبة لتنحية الأمراض الوراثية في جراحات أطفال الأنابيب والحقن المجهري”، مؤكداً أن المرض الوراثي ليس له علاج والطفل الذي سيولد به سيظل مرافق له طوال حياته.

د. بندر كتبي .. استشاري تأخر الإنجاب وأمراض النساء والولادة: تقنية فحص الأجنة قبل انغراسها بالرحم تكشف عن قائمة الأمراض الوراثية غير تلك التي تظهر بدون مورث كطفرة ولا يمكن التنبؤ بها @BanderKutbi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/SV1Uv9ttI8 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 13, 2022