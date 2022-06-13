بالصور.. الأخضر الأولمبي يبدأ استعداده للقاء أستراليا في نصف نهائي آسيا تحت23

نواف السالم(صدى):

عاود المنتخب الوطني تحت 23 عامًا اليوم الإثنين، تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، بعد فوزه أمس الأحد على منتخب فيتنام بنتيجة 2-0، ضمن الدور ربع النهائي من كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

وقسّم الجهاز الفني بقيادة المدير الفني سعد الشهري اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس، مرانًا استرجاعيًا في الصالة الرياضية بمقرّ سكن البعثة، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًا على ملعب كيباري في طشقند.

ويختتم المنتخب الوطني في تمام السادسة من مساء غدٍ الثلاثاء تدريباته على ملعب كيباري، تحضيرًا لمواجهة منتخب أستراليا ضمن الدور نصف النهائي لكأس آسيا بعد غدٍ الأربعاء.