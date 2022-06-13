بالفيديو.. بنك التنمية يوضح آلية حصول الأسرة المنتجة على قرض تمويلي

الرياض(صدى):

أوضح المدير التنفيذي لتمويل الأفراد في بنك التنمية الاجتماعية، مساعد الطعيمي، آلية حصول الأسرة المنتجة على قرض تمويلي من البنك.

وأكد أنه يمكن للاسرة الدخول على المنصة الوطنية للأسر المنتجة، ومنها تختار وسطاء التمويل، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “ياهلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

ولفت إلى أن المنصة تتيح للأسر المنتجة الاطلاع على الجمعيات، ويتقدم من إحداها ومنها يستكمل إجراءات الحصول على التمويل.