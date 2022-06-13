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وظائف شاغرة للرجال والنساء في وزارة البيئة والمياه والزراعة

وظائف شاغرة للرجال والنساء في وزارة البيئة والمياه والزراعة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر وظائف للرجال والنساء بمختلف التخصصات الفنية والمالية والهندسية.

وحول الشروط العامة تشمل:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون حسن السيرة السلوك.

3- ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4- ألا يكون مفصولا من الخدمة بالدولة.

5- أن يكون لائقا صحيا.

6- معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

7- توفر اختبار القدرة المعرفية وإرفاق درجة الاختبار.

8- توفر اختبار اللغة الإنجليزية (TOFEL, IELTS, step )وإرفاق درجة الاختبار.

وأوضحت أن التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م.

 


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