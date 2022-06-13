وظائف شاغرة للرجال والنساء في وزارة البيئة والمياه والزراعة
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر وظائف للرجال والنساء بمختلف التخصصات الفنية والمالية والهندسية.
وحول الشروط العامة تشمل:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يكون حسن السيرة السلوك.
3- ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- ألا يكون مفصولا من الخدمة بالدولة.
5- أن يكون لائقا صحيا.
6- معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
7- توفر اختبار القدرة المعرفية وإرفاق درجة الاختبار.
8- توفر اختبار اللغة الإنجليزية (TOFEL, IELTS, step )وإرفاق درجة الاختبار.
وأوضحت أن التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م.
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