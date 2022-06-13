داوود المقرن : مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري قليلة ( فيديو)

عادل الحربي(صدى):

تحدث المستشار العقاري داوود المقرن عن الاستثمار العقاري، مؤكداً أن مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري قليلة.

وقال المقرن:” المملكة تعتبر واجهة وينعكس أثر ذلك على نمو الاقتصاد، كما أن الاستثمار في القطاع العقاري هو استثمار واعد وقليل المخاطر”

وأضاف ” الرياض اليوم أصبحت قبلة لمن يريد التنزه، والسياحة، حيث أن الأنظمة تغيرت كثيرا وشجعت أبناء المواطنين أيضا على البقاء في الرياض، وكل هذه العوامل تؤثر على سوق العقاري”.