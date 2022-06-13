داوود المقرن : مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري قليلة ( فيديو)
تحدث المستشار العقاري داوود المقرن عن الاستثمار العقاري، مؤكداً أن مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري قليلة.
وقال المقرن:” المملكة تعتبر واجهة وينعكس أثر ذلك على نمو الاقتصاد، كما أن الاستثمار في القطاع العقاري هو استثمار واعد وقليل المخاطر”
وأضاف ” الرياض اليوم أصبحت قبلة لمن يريد التنزه، والسياحة، حيث أن الأنظمة تغيرت كثيرا وشجعت أبناء المواطنين أيضا على البقاء في الرياض، وكل هذه العوامل تؤثر على سوق العقاري”.
فيديو | المستشار العقاري داوود المقرن: مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري قليلة #البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/YPMRiUlgrL
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 13, 2022
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