وظائف شاغرة في مدارس أبها الأهلية بأبها 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدارس أبها الأهلية إحدى مدارس شركة مواهب التربية للتعليم والتدريب، عن توفر وظائف إدارية وتعليمية للرجال والنساء في مدينة أبها.

وتشمل الوظائف، معلمة صفوف أولية بشرط أن تكون حاصلة على شهادة بكالوريوس اللغة العربية، و موظف أو موظفة قبول وتسجيل بشرط أن يكون “حاصل / حاصلة” على شهادة جامعية.

وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1443/11/14هـ الموافق 2022/06/13م.

ودعت إلى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي “مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد”:

[email protected]