بالفيديو.. عبدالله الوشمي يذكر التفاصيل الكاملة لمشروع اختبار كفاية اللغة العربية

الرياض(صدى):

‏‎أوضح الأمين العام المكلف لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبد الله الوشمي أن معايير اختبار كفاية اللغة العربية, معايير عالمية تقيس قدرة الأفراد على ضبط أي لغة.

وقال الوشمي :” نحن نتحدث عن سوق لغوي عالمي يضع معايير عامة لتبادل اللغات وارتفاع قيمة اللغة في سوق اللغات العالمية، ويتم تطبيق هذه المعايير وفقا للجودة العالمية لمستوى اللغات”.

وأضاف ” مشروع اختبار اللغة العربية يأتي في سبيل إيجاد معيار متكافئ للمختصين أو المهتمين باللغة العربية ويأتي ذلك موائمة مع السوق العالمي الذي يشهد ضبط لمسار أعمال اللغة العربية “.

#نشرة_الرابعة | ما هو مشروع اختبار كفاية اللغة العربية التي أعلن عنه @KSGAFAL ؟ pic.twitter.com/Qqu6YQTDRe — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 13, 2022