الهلال يواصل تدريباته ويعلن إصابة بيريرا والبريك

ماجد محمد(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة لقدم بنادي الهلال، مساء الـيـوم، تـحـضـيـراتـه الميدانية استعدادا لاستئناف المنافسات، حيث تركزت الـحصة الـتدريبيـة علي الـجوانب الـفـنـيـة والتكتيكية.

وبـدأ الـمـران بـالـجري وتـدريـبـات لـيـاقيـة متنوعـة باستخدام الكرة الرسائل، كما شـارك لاعبو المنتخب الأول في تـدريـبـات الـفـريـق الجماعية.

وذكر النادي أن الإنفلونزا منعت الثنائي “محمد البريك وماثيوس بيريرا” من المشاركة في التدريبات، فيما واصل سلمان الفرج، وجانغ هيون سو برنامجيهما التأهيليين.