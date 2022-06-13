” فيفا“ يوقف حارس ساحل العاج بسبب المنشطات

وكالات(صدى):

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الإثنين، إيقاف سيلفان جبوهو حارس المرمى الإيفواري الدولي لمدة 18 شهرًا، بسبب تعاطيه المنشطات.

وأفاد «فيفا» أن اللاعب تم إيقافه لثبوت تعاطيه مادة «ترايميتازيدين» المحظورة، خلال مباراة منتخب بلاده أمام الكاميروني في 16 نوفمبر 2021م في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022م.

وقال “الفيفا” أن عقوبة الإيقاف سارية منذ 23 ديسمبر 2021م، وهو التاريخ الذي شهد إيقافه المؤقت من قبل لجنة الانضباط بالفيفا بعدما تم اكتشاف إيجابية العينة التي تناولها خلال المباراة.

وأشار الفيفا إلى أن اللاعب لم يتناول هذه المادة عمدا، وإنما تناول دواء لوجود مشكلة في العين، وكان هذا الدواء يحتوي على هذه المادة المحظورة.