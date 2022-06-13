وظائف شاغرة في مدارس دار الرواد النموذجية بجدة 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدارس دار الرواد النموذجية “بنات” بمحافظة جدة توفر وظائف شاغرة تعليمية وإدارية.

وتشمل الوظائف التعليمية، معلمات رياض أطفال، ولغة إنجليزية – رياض أطفال، و لغة إنجليزية، و حاسب آلي، ورياضيات، معلمات صف(دولي)، وتربية بدنية.

وتتضمن الوظائف الإدارية: مشرفة رياضيات، ومشرفة لغة إنجليزية، ومراقبة(مساعد إداري)، و سكرتيرة، و رائدة نشاط تجيد اللغة الإنجليزية.

وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1443/11/14هـ الموافق 2022/06/13م.

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