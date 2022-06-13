شاهد.. مختص: بعض مفسرين الأحلام يستعينون ” بالجن والقرين“

عادل الحربي(صدى):

أوضح مفسر الأحلام الدكتور ياسر البواردي، أن بعض مفسرين الأحلام يستعينون “بالجن والقرين”.

وأشار ياسر البواردي:”هناك بعض الأشخاص يستعينون بالقرين أو الجن إما قصدا أو بدون قصد”، مبينا أنه تناقش مع مفسر أحلام وأخبره أنه لا يعلم التفسير ولكن يستعين بالجن لتفسير الأحلام حيث يفسر له الرموز.

ولفت:” الجن لديه القدرات في التواصل مع القرين ويمكن معرفة بعض الأمور من القرين”، موضحا أنه غير مقتنع بموضوع القرين والتواصل مع الجن.