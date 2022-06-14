بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط الحصول على قرض الزواج
أكد المدير التنفيذي لتمويل الأفراد في بنك التنمية الاجتماعية، مساعد الطعيمي، أن إجراءات قرض الزواج تستغرق ساعة واحدة، ويحصل عليه المستفيد خلال 3 أيام.
وأوضح مساعد الطعيمي، أن الحصول على قرض الزواج بشرط أن يكون المستفيد موظفًا أو لديه كفيل على رأس العمل.
وقال الطعيمي: قبل عامين كانت إجراءات الحصول على قرض الزواج يغلب علبها الطابع الورقي، وفي الفترة الأخيرة شهدنا تجربة مهمة جدًا وهي التحول الرقمي.
وتابع: اليوم بنك التنمية الاجتماعية أجرى رقمنة لكل الخدمات والإجراءات بشكل متسارع جدًا، ومن ضمنها قرض الزواج، وفي عام 2020 أطلقنا بوابة الجهات الحكومية.
وأضاف: اليوم المواطن يستطيع التقدم للحصول على القرض في ظرف ساعة واحدة، ومن بيته دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك، ويتسلم القرص في غضون 3 أيام، ونحن مستمرون في تطوير هذه الخدمات للتسهيل على العملاء.
مساعد الطعيمي – المدير التنفيذي لتمويل الافراد في بنك التنمية الاجتماعية: اجراءات "قرض الزواج" تستغرق ساعة واحدة، ويحصل عليه المستفيد خلال ثلاثة أيام؛ بشرط أن يكون موظف أو لديه كفيل على رأس العمل @SDB_sa#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/i13Q7a1X1b
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 13, 2022
اترك تعليقاً