بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط الحصول على قرض الزواج

علي القحطاني (صدى):

أكد المدير التنفيذي لتمويل الأفراد في بنك التنمية الاجتماعية، مساعد الطعيمي، أن إجراءات قرض الزواج تستغرق ساعة واحدة، ويحصل عليه المستفيد خلال 3 أيام.

وأوضح مساعد الطعيمي، أن الحصول على قرض الزواج بشرط أن يكون المستفيد موظفًا أو لديه كفيل على رأس العمل.

وقال الطعيمي: قبل عامين كانت إجراءات الحصول على قرض الزواج يغلب علبها الطابع الورقي، وفي الفترة الأخيرة شهدنا تجربة مهمة جدًا وهي التحول الرقمي.

وتابع: اليوم بنك التنمية الاجتماعية أجرى رقمنة لكل الخدمات والإجراءات بشكل متسارع جدًا، ومن ضمنها قرض الزواج، وفي عام 2020 أطلقنا بوابة الجهات الحكومية.

وأضاف: اليوم المواطن يستطيع التقدم للحصول على القرض في ظرف ساعة واحدة، ومن بيته دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك، ويتسلم القرص في غضون 3 أيام، ونحن مستمرون في تطوير هذه الخدمات للتسهيل على العملاء.