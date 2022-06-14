عبدالله بن بخيت: تفسير الأحلام وهم يتكسب منه البعض

علي القحطاني (صدى):

اعتبر الكاتب عبدالله بن بخيت، أن تفسير الأحلام مجرد وهم يتكسب منه البعض، وأن الاتصال بالجن لتفسير الأحلام معتقدات من الماضي.

وقال ابن بخيت: “ننتقل من وهم إلى وهم أكبر فبعد تفسير الأحلام أصبح الجن يساعدون في تفسير الأحلام، بالإضافة إلى نقطة مهمة وهي الاقتصار في مساعدة الجن في التفسير إذا كان جني مسلم”.

وأضاف: “يفترض أن المسلم صادق وأمين بشكل مطلق فلا تأخذ حتى غير جني مسلم في حين على مستوى البشر ليس بالضرورة يكون كل مسلم صادق وأمين”.

وتابع: “لم نرَ ولا نعرف أي أحد في هذا العالم يخبرنا بالطريقة أو الوسيطة التي نريد أن نتصل بها مع الجني، وأنا أتمنى أتصل بجني”، مضيفًا أن الاتصال بالجن معتقدات من الماضي.