فيديو..مفسر أحلام يوضح شروط الرؤية

علي القحطاني (صدى):

قال ياسر البواردي مفسر الأحلام، إن كثير مما يراه الناس أثناء النوم مجرد “تلاعب شيطان” أو “حديث نفس”.

وأضاف البواردي خلال برنامج ياهلا: هناك شروط يمكن من خلالها معرفة ما إذا كانت رؤية صادقة أرسلها الله أم حلم شيطاني.

وأوضح أنه من شروط الرؤية أن يكون الرائي صالح ومؤمن وصادق في كلامه، مشيرا إلى أن الرؤية لا تتجاوز لحظات بسيطة في غفوة.