الإمارات..ارتفاع حالات كورونا بنسبة تفوق الـ100% في أقل من أسبوع

أبوظبي(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات طاهر البريك العامري، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة تفوق الـ100% في أقل من أسبوع.

وقال العامري إنه تقرر تقليص مدة سريان المرور الأخضر إلى 14 يوما كإجراء احترازي وقائي بهدف ضمان دقة عملية التقصي والتشجيع على دورية الفحوصات.

وأضاف: “أننا شهدنا في الفترة السابقة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بكوفيد-19 بالدولة”، مشيرا إلى أنه “ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة إلزامي والتهاون بذلك يعد مخالفة يعاقب عليها مرتكبها بغرامة تصل إلى 3000 درهم، وأي شخص يتسبب بتفشي الفيروس معرض للمساءلة القانونية من قبل الجهات المختصة”، مؤكدا “أهمية الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية”.