ضبط تماثيل بوذا بمحلات لبيع الذهب في الكويت

خالد الظفيري(صدى):

سجلت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، مخالفة على محال لبيع الذهب لعرضها تماثيل وقطع ذات رموز دينية ممنوع عرضها وبيعها في البلاد.

وقامت المحال بعرض قطع ذهبية يمنع بيعها في الكويت ومنها تماثيل لبوذا ورموز يهودية وقطعا للمثليين وعبدة الشيطان.

وقال مدير إدارة المعادن الثمينة في الوزارة سعد السعيدي إن ”الوزارة خالفت إحدى القطع الثمينة لتمثال بوذا، ومنعت قطعا للمثليين وعبدة الشيطان تتضمن بعض المشغولات الذهبية التي يمنع بيعها في الكويت“.

وأكد السعيدي أن ”القانون يمنع تداول أي قطعة ذهبية ثمينة أو أي معدن ثمين أو مجسم يحمل إيحاء أو تلميحا لازدراء الأديان السماوية الثلاثة“.