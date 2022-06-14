حسن يوسف: القبلات على أيامنا ليست حراما!

القاهرة(صدى):

أثار الفنان المصري حسن يوسف حالة من الجدل بعد تصريحاته بأن القبلات في الأفلام القديمة التي شارك بها لا تعتبر حراما.

وأكد حسن يوسف أنه لم يندم على أي عمل قدمه خلال مشواره الفني، مشيرًا إلى أن مسيرته الفنية نقية مثل الصفحة البيضاء -على حد وصفه-.

وقال يوسف: ”مسيرتي الفنية نقية زي الصفحة البيضا لأني اشتغلت في الزمن الجميل، والقبلات على أيامنا ما كانش ليها طعم وخالية من الإحساس وكنا بنتمضمض بعدها فما تعتبرش حرام“.

وعن حكم الفن قال: ”كل عمل يحتمل الحرمانية، مثل كوب الماء فمن الممكن أن نقدم في الكوب شايا أو خمرا“.