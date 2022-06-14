الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، عن توفر 46 وظيفة إدارية وهندسية وتقنية وفنية وتعليمية بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:

الوظائف:

1- أخصائي أجهزة سمعية وبصرية.

2- أخصائي إداري.

3- أخصائي إطارات طائرات.

4- أخصائي اعلام.

5- أخصائي أنظمة وقود.

6- أخصائي تسليح.

7- أخصائي جدولة صيانة.

8- أخصائي حاسب آلي.

9- أخصائي ذخيرة.

10- أخصائي سلامة.

11- أخصائي سلامة بيئية.

12- أخصائي سلامة جوية، وغيرهم من المسميات

وأفادت الشركة بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/11/15هـ الموافق 2022/06/14م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وأشارت إلى أن طريقة التقديم عن طريق ارسال السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات الوظيفية إلى البريد الإلكتروني التالي : [email protected]