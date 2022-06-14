الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات توفر وظائف شاغرة
كشفت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، عن توفر 46 وظيفة إدارية وهندسية وتقنية وفنية وتعليمية بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:
الوظائف:
1- أخصائي أجهزة سمعية وبصرية.
2- أخصائي إداري.
3- أخصائي إطارات طائرات.
4- أخصائي اعلام.
5- أخصائي أنظمة وقود.
6- أخصائي تسليح.
7- أخصائي جدولة صيانة.
8- أخصائي حاسب آلي.
9- أخصائي ذخيرة.
10- أخصائي سلامة.
11- أخصائي سلامة بيئية.
12- أخصائي سلامة جوية، وغيرهم من المسميات
وأفادت الشركة بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/11/15هـ الموافق 2022/06/14م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
وأشارت إلى أن طريقة التقديم عن طريق ارسال السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات الوظيفية إلى البريد الإلكتروني التالي : [email protected]
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