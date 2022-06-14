بالفيديو.. الطريقي: عقوبة التحريض ظالمة على الهلال في قضية كنو

نواف السالم(صدى):

أكد الناقد الرياضي صالح الطريقي، أن عقوبة التحريض ظالمة ضد نادي الهلال في قضية اللاعب محمد كنو.

وأوضح صالح الطريقي، خلال برنامج “الحصاد الرياضي” عبر قناة “24 الرياضية”، أن كسر العقد قبل دخوله بيوم أو بعد دخوله بيوم يعتبر إضرار للنادي، بحسب ما نص عليه قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.