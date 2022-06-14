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مركز الدراسات والبحوث القانونية يوفر وظيفة شاغرة

مركز الدراسات والبحوث القانونية يوفر وظيفة شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز الدراسات والبحوث القانونية، عن توفر وظيفة إدارية بمدينة الرياض (تقبل حديثي التخرج).

وأوضح المركز أن المسمى الوظيفي هو :
– أخصائي تطوير الأعمال.

وأفاد بأن مسؤوليات الوظيفة هي:

1- متابعة وتحديث الخطة السنوية للمبيعات.
2- استكمال التنسيق مع العملاء المحتملين بحسب خطة التواصل المعتمدة.

3- المشاركة في تشغيل وتغذية قاعدة بيانات العملاء بشكل مستمر.
4- المشاركة في إعداد التقارير ربع السنوية للعقود الموقعة والفرص المتوقعة.

5- جمع وتحليل المعلومات عن خدمات المركز وتوجهات العملاء، وتوفير المعلومات والإحصاءات للإدارات المعنية.
6- المشاركة في إعداد المواد التعريفية وإعداد العروض الفنية، وغيرها من المسؤوليات.

وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ بتاريخ 1443/11/14هـ الموافق 2022/06/13م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وللتقديم ومعرفة باقي الشروط : هنا 

 


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