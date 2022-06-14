مركز الدراسات والبحوث القانونية يوفر وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز الدراسات والبحوث القانونية، عن توفر وظيفة إدارية بمدينة الرياض (تقبل حديثي التخرج).

وأوضح المركز أن المسمى الوظيفي هو :

– أخصائي تطوير الأعمال.

وأفاد بأن مسؤوليات الوظيفة هي:

1- متابعة وتحديث الخطة السنوية للمبيعات.

2- استكمال التنسيق مع العملاء المحتملين بحسب خطة التواصل المعتمدة.

3- المشاركة في تشغيل وتغذية قاعدة بيانات العملاء بشكل مستمر.

4- المشاركة في إعداد التقارير ربع السنوية للعقود الموقعة والفرص المتوقعة.

5- جمع وتحليل المعلومات عن خدمات المركز وتوجهات العملاء، وتوفير المعلومات والإحصاءات للإدارات المعنية.

6- المشاركة في إعداد المواد التعريفية وإعداد العروض الفنية، وغيرها من المسؤوليات.

وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ بتاريخ 1443/11/14هـ الموافق 2022/06/13م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وللتقديم ومعرفة باقي الشروط : هنا