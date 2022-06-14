مختص يوضح سبب خسارة 90% من الشباب في التجارة (فيديو)
أوضح المختص في ريادة الأعمال أحمد الشمري، أن 90% من أسباب خسارة الشباب في مجال التجارة هو الاندفاع في العمل بدون شركاء أقوياء.
وقال أحمد الشمري، خلال مداخله على برنامج “الراصد” :” اختر شريك يقوى ضعفك، إذا أنت شخص عندك فلوس وتعرف شخص قوي في مجال معين أحرص على مشاركته”.
وأضاف “الشمري “: لا تشارك خويك (صديقك) في مكان الاستراحة لأن أنت وهو نفس المواصفات، شارك الشخص اللي يقوى نقاط الضعف اللي عندك. ”
فيديو | رائد الأعمال أحمد الشمري:
"لا تشارك أصدقاءك في التجارة".. و90% من أسباب خسارة الشباب هو الاندفاع بدون شركاء #الراصد pic.twitter.com/aEXHhdGe92
— الراصد (@alraasd) June 13, 2022
faeiz1122[ عدد التعليقات: 3331 ] نشر منذ 10 دقائق
شكله نسى العقبات اللي خلتهم يخسرون وأقصد اللوبي الأجنبي من مناديب وغيره من غير الغرامات اللي من البلدية وووووو