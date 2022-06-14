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  3. مختص يوضح سبب خسارة 90% من الشباب في التجارة (فيديو)

مختص يوضح سبب خسارة 90% من الشباب في التجارة (فيديو)

مختص يوضح سبب خسارة 90% من الشباب في التجارة (فيديو)
الرياض(صدى):

أوضح المختص في ريادة الأعمال أحمد الشمري، أن 90% من أسباب خسارة الشباب في مجال التجارة هو الاندفاع في العمل بدون شركاء أقوياء.

وقال أحمد الشمري، خلال مداخله على برنامج “الراصد” :” اختر شريك يقوى ضعفك، إذا أنت شخص عندك فلوس وتعرف شخص قوي في مجال معين أحرص على مشاركته”.

وأضاف “الشمري “: لا تشارك خويك (صديقك) في مكان الاستراحة لأن أنت وهو نفس المواصفات، شارك الشخص اللي يقوى نقاط الضعف اللي عندك. ”

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3331 ] نشر منذ 10 دقائق

شكله نسى العقبات اللي خلتهم يخسرون وأقصد اللوبي الأجنبي من مناديب وغيره من غير الغرامات اللي من البلدية وووووو

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