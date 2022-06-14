هل يجوز ذبح أضحية عن أخوة متزوجون في بيت واحد؟.. السند يجيب

الرياض(صدى):

أوضح الشيخ عبدالرحمن السند، حكم قيام الشخص بذبح أضحية عن أخوته المتزوجون في بيت واحد.

وقال “السند” في حديثه: “الإنسان يخرج عن نفسه وعن أهل بيته أما إذا كان متزوجون ولديهم أولاد فكل شخص يضحي عن نفسه وعن أهل بيته”.

وأضاف: “فكل منهم لديه عائلة فيضحي عن نفسه إن كان قادرًا”، وذلك بحسب برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة”.