هل يجوز ذبح أضحية عن أخوة متزوجون في بيت واحد؟.. السند يجيب
أوضح الشيخ عبدالرحمن السند، حكم قيام الشخص بذبح أضحية عن أخوته المتزوجون في بيت واحد.
وقال “السند” في حديثه: “الإنسان يخرج عن نفسه وعن أهل بيته أما إذا كان متزوجون ولديهم أولاد فكل شخص يضحي عن نفسه وعن أهل بيته”.
وأضاف: “فكل منهم لديه عائلة فيضحي عن نفسه إن كان قادرًا”، وذلك بحسب برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة”.
أخوة متزوجون في بيت واحد.. هل يجوز ذبح كبش كأضحية عنهم جميعا؟
– الشيخ د. عبدالرحمن السندhttps://t.co/haMy2rP0I8#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/K5zIIIKxZ8
— قناة الرسالة (@alresalahnet) June 13, 2022
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