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هل يجوز ذبح أضحية عن أخوة متزوجون في بيت واحد؟.. السند يجيب

هل يجوز ذبح أضحية عن أخوة متزوجون في بيت واحد؟.. السند يجيب
الرياض(صدى):

أوضح الشيخ عبدالرحمن السند، حكم قيام الشخص بذبح أضحية عن أخوته المتزوجون في بيت واحد.

وقال “السند” في حديثه: “الإنسان يخرج عن نفسه وعن أهل بيته أما إذا كان متزوجون ولديهم أولاد فكل شخص يضحي عن نفسه وعن أهل بيته”.

وأضاف: “فكل منهم لديه عائلة فيضحي عن نفسه إن كان قادرًا”، وذلك بحسب برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة”.

 


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