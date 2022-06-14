شركة تطوير التعليم القابضة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي هو “مستشار والمشرف على إدارة الحسابات”، بينما الوصف الوظيفي هو: متابعة الرواتب ومعالجة الأخطاء، الإشراف على التقارير ومتابعة الحوالات المالية ونسب الصرف، الإشراف على متابعة وتحليل تدني مستوى الصرف، وغيرها.

وذكرت الشركة، أن المؤهلات والخبرات هي: شهادة بكالوريوس أو ماجستير بتخصص ذات العلاقة وما شابه، خبرة 10 سنوات أو أكثر، بينما للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية