شاهد.. مذيعة أمريكية تحذر من مشاهدة أفلام ديزني

واشنطن(صدى):

حذرت المذيعة الأمريكية ميجان كيلي، الأسر من ترك أطفالهم يشاهدون أفلام ديزني بسبب توجه الشركة الجديد بدعم المثليين من خلال أفلامهم الكرتونية.

وقالت “ميجان” في حديثها: “احذروا لا تتركوا أطفالكم يشاهدون أفلام ديزني قبل أن تعرفوا من سيكون بطل الفيلم وما هى الأجندة والأفكار التي يمررونها فهذه لم تعد والت ديزني التي نعرفها”.

ويأتي ذلك بعد ترويج ديزني للمثلية الجنسية وتصريح أحد المدراء التنفيذين بها بأن ابنها من المثليين، حيث طالبت الشركة بالتركيز على الشخصيات التي تدعم المثلية.