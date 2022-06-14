خبراء ينصحون بعدم ارتداء الحذاء لفترات طويلة بالمنزل

أميرة خالد(صدى):

تتعرض القدمين للوخز من دبابيس أو أشياء حادة ، في كثير من الأحيان، لذلك يجب نحافظ دائما على ارتداء الأحذية أو (الشبشب) داخل المنازل قدر المستطاع.

ونوّه الخبراء بعدم ارتداء الحذاء لفترة طويلة داخل المنزل، لما قد تسببه من مخاطر صحية، مُشيرين إلى ارتداء النعال الذي يوفر الحماية والدعم.

وأفاد الخبراء بارتداء شيء أكثر دعمًا مثل الأحذية ذات الأربطة والاستمتاع بالنعال كعلاج عرضي، وذلك عند الخروج على الشاطئ أو أثناء المشي في الحديقة.

ومن أبرز الأعراض طويلة الأمد لمخاطر ارتداء النعال هي :

لبس النعال كل مساء يمكن أن يضع ضغطًا شديدًا على أصابع القدم، على المدى الطويل، يضطر المرء إلى الكفاح مع ما يلي:

– تشوهات أصابع القدم.

– شاكوش أصابع القدم عندما ينحني أحد مفاصل أصابع

القدم أو كلاهما بشكل غير طبيعي للإشارة إلى الأعلى