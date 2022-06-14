فتاة تتعرض للاعتداء والتنمر وهى راكعة على ركبتيها

بكين(صدى):

أثار مقطع فيديو غضبًا في الصين بسبب تعرض فتاة تبلغ 12 عامًا للاعتداء وهي راكعة على ركبتيها وتتعرض للصفع على وجهها حوالي 20 مرة.

وظهر في الفيديو الفتاة وهى تتعرض للاعتداء على يد مجموعة من المراهقات في وضح النهار على سطح أحد مباني هونج كونج، مما دفع الشرطة للبحث في جميع أنحاء المدينة عن المهاجمين.

وقدم والدة الضحية بلاغًا للشرطة وتم نقلها إلى المستشفى لعلاج إصابات وجهها، حيث صنفت الشرطة هذا الاعتداء بأنه يسبب أذى جسديًا فعليًا.

ويعد ذلك الأمر جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بموجب قانون الجرائم ضد الأشخاص.