بالفيديو.. فارسة تتقن رياضة قفز الحواجز والتقاط الأوتاد في محايل عسير

أبها(صدى):

أتقنت الفارسة تهاني الألمعي رياضة قفز الحواجز والتقاط الأوتاد، في محايل بمنطقة عسير.

وتعد تهاني الألمعي، هي مالكة خيل عربية ومدربة أساسيات ركوب وفارسة قفز حواجز، كما أنها أول فارسة التقاط أوتاد في المنطقة الجنوبية، لافتة إلى أن رياضة ركوب الخيل هواية لديها منذ الصغر.

وأشارت إلى أنها تخصص وقت من يومها لتعليم وتدريب التقاط الأوتاد وقفز الحواجز، مضيفة أن تدريباتها تكون بشكل يومي، لافتة إلى أنها تطمح أن تكون لها مشاركات محلية ودولية في تلك الرياضة، بحسب تقرير قناة “العربية”.