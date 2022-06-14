جامعة الفيصل (Alfaisal University) توفر وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الفيصل (Alfaisal University) عن توفر وظيفة ادارية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل في مدينة الرياض.

وأوضحت الجامعة أن المسمي الوظيفي هو :

– مسؤول إداري (Administrative Officer).

وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم على الوظيفة هي:

– درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، الموارد البشرية، المالية، العلاقات العامة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين (2) في العمل في الموارد البشرية أو العلاقات العامة أو المجالات ذات الصلة (مرغوب فيه).

والتقديم ومعرفة مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي من هنا.