تسريبات عن موعد إطلاق هاتف آيفون 14

وكالات(صدى):

أوضحت مصادر من داخل شركة “أبل” الأمريكية، موعد إطلاق هاتفها المرتقب “آيفون 14”.

وأفادت المصادر بأن هاتف “آيفون 14” سيظهر للنور خلال شهر سبتمبر المقبل، لافتةً أنه سيحصل على أكبر ترقية للكاميرا الأمامية منذ إطلاق أبل هاتفها “آيفون 11.

وقالت :” أن المورد الرئيسي لعدسات الكاميرا سيكون شركة “جينيوس”، مُشيرة إلى أنه سيتم تصنيعها بمصانع “إل جي” الكورية الجنوبية.”

وأضافت :” أن مستشعرات الكاميرا الأمامية فستكون من تصميم شركة “سوني” اليابانية، ويبدو أنها ستكون مختلفة عن المستشعرات الحالية من الشركة اليابانية”.