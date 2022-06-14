أطعمة بإمكانك تناولها حتى بعد انتهاء صلاحيتها

أميرة خالد(صدى):

يعتبر متابعة تاريخ صلاحية المنتجات إحدى أهم خطوات التسوّق الناجح، ولكن هناك أشياء يمكن استعماله حتى بعد انتهاء المدّة.

وأوضحت دراسة أميركية بأن الحليب والجبن والبيض والمعكرونة وغيرها الكثير، منتجات نستطيع استعمالها حتى بعد انتهاء المدة.

وأفادت بأن مدة التواريخ المعروضة مجرد إرشادات تعطي فكرة عامة عن موعد تناول طعامك، ولا تشير فعليا إلى سلامة الغذاء.

وقالت الدراسة :” أنه لا بأس من استهلاك معظم أنواع الحليب لمدة تصل إلى أسبوع واحد بعد التاريخ المدون على الكرتون، في حين تحذّر من استخدام حليب الأطفال بعد انتهاء صلاحيته.”

وأضافت : أنه لا يوجد ضرر من تناول الكثير من الجبن الصلب بعد فترة طويلة من تاريخ انتهاء صلاحيته”، منوهةً على ضرورة الانتباه إلى عدم نمو عفن بلون أزرق أو برتقالي أو أخضر.

وتابعت :” أنه يمكن تجاهل التاريخ المدون على كرتونة البيض تماماً، حيث إنها عادة ما تكون آمنة للأكل لأسابيع بعد تاريخ الطباعة.”

وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن استعمال الفواكه المعبأة في أكياس بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها، ولكن إذا لم يمض وقت طويل جدا، أما الفواكه والخضراوات المجمدة، فعادة ما تكون صالحة لمدة تصل إلى 10 أشهر بعد التاريخ المطبوع.

والجدير بالذكر أنه باستثناء المنتجات الطازجة، يتم تمييز جميع المواد الغذائية تقريبا بتاريخ انتهاء الصلاحية، لإعطاء المستهلك فكرة عن موعد انتهاء جودة الطعام.