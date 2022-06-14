آل خليفة يهنأ منتخب أستراليا الذي بات سادس المنتخبات الآسيوية

وكالات(صدى):

قام الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتهنئة منتخب أستراليا الذي بات سادس المنتخبات الآسيوية التي تحجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وقال الشيخ سلمان في تصريحات نشرها الاتحاد الآسيوي بموقعه على الإنترنت اليوم الثلاثاء :”باسم عموم أسرة كرة القدم الآسيوية، أود التقدم بالتهنئة القلبية إلى أستراليا على التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.”

وأفاد بأنه يجب أن نشيد بالتزام جميع الاتحادات الوطنية الـ12 التي شاركت في الدور النهائي من التصفيات، والتي تجاوزت بنجاح جميع العقبات التي واجهتها على مدار العامين ونصف الماضيين.

وأضاف :” أن هذا زمن قارة آسيا، ولا يوجد طريقة أفضل للتأكيد على هذه الاحتفالية إلا من خلال تأهل رقم قياسي يبلغ ستة منتخبات من قارة آسيا إلى كأس العالم، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة”

وتابع :”أتمنى لجميع منتخباتنا المتأهلة، وهي قطر المضيفة إلى جانب إيران واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية وأستراليا، كل التوفيق في استعداداتها لجلب الفخر إلى قارة آسيا”.