بوابة ناجز تقدم خدماتها لـ 5.1 ملايين مستفيد خلال 2022

الرياض(صدى):

قدمت بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز هنا خلال العام الجاري 2022 خدماتها لـ5.1 ملايين مستفيد، دون الحاجة لزيارة المقرات العدلية، عبر تمكينهم من خدمات القضاء، التنفيذ، التوثيق، وغيرها من الخدمات عن بعد، بنفس الجودة والكفاءة.

وأوضحت الوزارة أن البوابة شهدت أكثر من 27 مليون زيارة لمختلف خدماتها الإلكترونية، خلال نفس الفترة. وأُضيفت إلى بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز” مؤخراً 51 خدمة جديدة، ليصبح عدد الخدمات المتاحة عبرها 134 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين (مواطنين-مقيمين-زائرين-قطاع الأعمال) إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ مما يختصر عليهم الجهد والوقت، دون الحاجة إلى زيارة المرافق العدلية من محاكم وكتابات عدل وفروع للوزارة.

وتقدم البوابة خدماتها عبر منصة إلكترونية موحدة على الرابط ناجز أو من خلال تحميل تطبيق “ناجز” الموجود في جميع متاجر الأجهزة الذكية.

وتتميز بوابة “ناجز” بتصنيف العديد من الخدمات حسب الاختصاص ليسهل على المستفيد الحصـول على الخدمة العدلية، التي من أبرزها (القضاء-التنفيذ-العقارات-الوكالات والإقرارات-الحالات الاجتماعية-خدمات التراخيص) وغيرها من الخدمات العدلية المتنوعة.