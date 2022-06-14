احتفالية الدوسري ولاعبي الاتحاد الأكثر تداولًا

نواف السالم(صدى):

تعتبر احتفالية اللاعب سالم الدوسري، نجم المنتخب ونادي الهلال، الأكثر شهرة بعد تداولها بشكل واسع في الفترة الماضية، وذلك بعد انتشارها عبر الشبكات الاجتماعية، فيما كان أول من احتفل بهذه الطريقة الألماني سيرج غنابري، مهاجم بايرن ميونخ، بعد هدفه الذي سجله في مرمى سالزبورغ النمساوي.

وحصلت الاحتفالية على الشهرة بشكل واسع بسبب إحراز سالم الدوسري للأهداف في مباريات ديربي الرياض الشهير أمام النصر، حيث انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الجماهير، وعرفت الاحتفالية بـ»الخلط».

وجاءت بعدها احتفالية لاعبي الاتحاد «يمشي كدا كدا»، حيث احتفل اللاعبون مع الجماهير في المدرجات برقصة خاصة على أنغام «يمشي كدا كدا»، لتجتاح هذه الاحتفالية العالم أخيرا.