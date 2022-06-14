بالفيديو.. فريق الترحيب من منسوبات الجوازات يستقبل إحدى حملات الحج
وثق مقطع فيديو، لفريق الترحيب من منسوبات الجوازات، وهم يقومون باستقبال إحدى حملات الحج القادمة من إندونيسيا، اليوم الثلاثاء .
وأظهر مقطع الفيديو مظاهر الترحيب والاستقبال الجيد من قِبل فرق الترحيب للحجاج القادمين من إندونيسيا .
باللغة الأندونيسية..
فريق الترحيب من منسوبات #الجوازات #السعودية يستقبل إحدى حملات الحج القادمة من #إندونيسيا@H_alsufayan pic.twitter.com/dObMKmu4ZE
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 14, 2022
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