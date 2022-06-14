بالفيديو.. فريق الترحيب من منسوبات ⁧‫الجوازات‬⁩‬⁩ يستقبل إحدى حملات الحج

المدينة المنورة (صدى):

وثق مقطع فيديو، لفريق الترحيب من منسوبات الجوازات، وهم يقومون باستقبال إحدى حملات الحج القادمة من ⁧‫إندونيسيا‬⁩، اليوم الثلاثاء .

وأظهر مقطع الفيديو مظاهر الترحيب والاستقبال الجيد من قِبل فرق الترحيب للحجاج القادمين من إندونيسيا .