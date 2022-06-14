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  3. بالفيديو.. فريق الترحيب من منسوبات ⁧‫الجوازات‬⁩‬⁩ يستقبل إحدى حملات الحج

بالفيديو.. فريق الترحيب من منسوبات ⁧‫الجوازات‬⁩‬⁩ يستقبل إحدى حملات الحج

بالفيديو.. فريق الترحيب من منسوبات ⁧‫الجوازات‬⁩‬⁩ يستقبل إحدى حملات الحج
المدينة المنورة (صدى):

وثق مقطع فيديو، لفريق الترحيب من منسوبات الجوازات، وهم يقومون باستقبال إحدى حملات الحج القادمة من ⁧‫إندونيسيا‬⁩، اليوم الثلاثاء .

وأظهر مقطع الفيديو مظاهر الترحيب والاستقبال الجيد من قِبل فرق الترحيب للحجاج القادمين من إندونيسيا .

 


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