‏بالفيديو.. قصة أول طالب يحصل على الماجستير في الكيمياء العضوية

الرياض(صدى):

سرد محمد العازمي، تفاصيل كونه أول طالب يحصل على الماجستير في الكيمياء العضوية.

وقال محمد العازمي، لبرنامج “اليوم” عبر قناة “الإخبارية”، أنه حصل على درجة الماجستير بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية في مصر في تخصص الكيمياء العضوية؛ ليكون أول سعودي يحصل على هذه الدرجة من الجامعات المصرية.

وحقق محمد العازمي نجاحًا كبيرًا في أبحاث الماجستير والتي حظيت بإعجاب أساتذته ونشرت في المجلات العلمية الدولية، فيما يعكف حاليًا على دراسة الدكتوراه ويأمل في الانتهاء منها قبل نهاية العام المقبل.