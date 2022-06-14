بالصور.. مواصفات سيارة سانغ يونغ SUV للتضاريس الوعرة

أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة سانغ يونغ الكورية أحدث سيارة لها باسم توريس SUV، وهى مخصصة للتضاريس الوعرة بحجم أكبر بقليل من سيارة كوراندو الأشهر للعلامة في الأسواق العالمية.

وتتمتع السيارة بـ 3 شاشات مختلفة على لوحة القيادة شاشة مخصصة للوحة العدادات الرقمية، وأخرى لنظام المعلومات الترفيهية، وثالثة للتحكم في إعدادات المناخ.

ومن المتوقع أن يكون محرك السيارة 4 سلندر 1.5 لتر تيربو بقوة 168 حصان وعزم دوران 280 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات وأنظمة دفع أمامي ورباعي.

وتحتوي السيارة أيضًا على تهوية وتدفئة المقاعد الأمامية، ونظام تحكم مناخي أوتوماتيكي، ومساحة تخزينية جيدة بـ 703 لتر، وتقفز إلى 1662 لتر عند طي الصف الثاني من المقاعد.