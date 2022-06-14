إنشاء إدارة ووحدة لحماية مرافق المساجد وخدماتها

الرياض(صدى):

‏أصدر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قرارين هامين في إطار الجهود التي يبذلها لحماية المال العام، ومنع التعديات على أملاك المساجد ومرافقها، وكذلك التعديات على تيارات الكهرباء والمياه، وكل ما يتصل بمرافق المساجد، تحقيقاً لرسالة الوزارة، ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

ويقضي القرار الأول إنشاء إدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها، ترتبط مباشرة بمعاليه، وجاء القرار الثاني بإنشاء وحدة حماية مرافق المساجد وخدماتها بالفروع، وترتبط هذه الوحدة بمدير الفرع بشكل مباشر.