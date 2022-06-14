بايرن ميونخ يضع شرط تعجيزي للتخلي عن ليفاندوفسكي

وكالات(صدى):

أصبح نادي بايرن ميونخ على استعداد رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والذي يرغب بالفعل في الرحيل إلى برشلونة.

وذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ سيسمح للمهاجم البولندي المغادرة مقابل الحصول على 50 مليون يورو.

كما يريد النادي البافاري أن يحصل على قيمة الصفقة بالكامل على دفعة واحدة، بينما لا يسمح وضع برشلونة المالي الحالي بذلك.

فيما يسعى مجلس إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا البحث عن بعض الدعم الاقتصادي، وربما قد يضطر إلى بيع بعض أصول النادي من أجل توفير السيولة المالية اللازمة للتحرك في سوق الانتقالات.