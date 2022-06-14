الشهري يؤكد جاهزية المنتخب لـ أستراليا
كشف المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، سعد الشهري، عن جاهزية الجميع للمباراة المقبلة أمام أستراليا في دور نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.
وأوضح سعد الشهري: “إن شاء الله نكون جاهزين، الجميع يشعر بتحمل المسؤولية ولدينا ثقة في الله لينصفنا ونتأهل للنهائي ولكن علينا العمل والاجتهاد وإن شاء الله يُكلل العمل بالتوفيق”.
واختتم تصريحاته: “نريد أن نصل للنهائي ثم نعود بالكأس كما عودنا الكرة السعودية بالأفراح مع التطور والاهتمام الذي تلقاه الرياضة.. دعواتكم فقط”.
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