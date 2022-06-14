الشهري يؤكد جاهزية المنتخب لـ أستراليا

طلال الغامدي(صدى):

كشف المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، سعد الشهري، عن جاهزية الجميع للمباراة المقبلة أمام أستراليا في دور نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وأوضح سعد الشهري: “إن شاء الله نكون جاهزين، الجميع يشعر بتحمل المسؤولية ولدينا ثقة في الله لينصفنا ونتأهل للنهائي ولكن علينا العمل والاجتهاد وإن شاء الله يُكلل العمل بالتوفيق”.

واختتم تصريحاته: “نريد أن نصل للنهائي ثم نعود بالكأس كما عودنا الكرة السعودية بالأفراح مع التطور والاهتمام الذي تلقاه الرياضة.. دعواتكم فقط”.